Trovato un uomo senza vita in un posteggio di Trieste

Questa mattina, è stato trovato il corpo senza vita di un 30enne all’interno del parcheggio interrato adiacente al centro commerciale Il Giulia di Trieste.

A dare l'allarme il personale del posteggio, che ha fatto accorrere sul posto gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Al momento non si conoscono ancora le cause della morte, avvenuta, presumibilmente, qualche ora prima del ritrovamento del cadavere. Il personale della Questura, con gli agenti della Scientifica, è al lavoro per identificare la vittima e chiarire quanto accaduto.

Non si escluderebbe una morte a causa di un trauma, forse di una caduta dall'alto. Il corpo è stato trovato ai margini del parcheggio, nei pressi di un'intercapedine. L'area è stata delimitata dalle forze dell'ordine.