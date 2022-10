Trovò il relitto di una nave, 22 anni dopo gli viene riconosciuto un premio

A 22 anni di distanza non ha ancora ricevuto il premio per aver ritrovato il relitto di un’antica nave nelle acque di Grado e ricorre al Tar del Friuli Venezia Giulia. I giudici gli hanno dato ragione e condannato il ministero della Cultura a versargli 250mila euro. E’ in sintesi la storia di un pescatore gradese, Marco Tognon, che nel 2000 trovò i resti di una nave di epoca romana, risalente al terzo secolo avanti Cristo.

L’uomo, spiega il suo legale avvocato Andrea Pittoni, chiese subito il premio dovuto a chi trova beni culturali archeologici. Ne nacque un lungo iter, che culminò nel 2015 in un accordo nel quale la Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia acconsentì a versargli la somma. Peccato che, a anni di distanza, il pescatore non ha ancora visto il becco di un quattrino. Da qui il ricorso al Tar, che ha condannato il ministero a pagare il premio e le spese legali.