Truffa aggravata al Servizio sanitario, otto arresti

Gli uomini della Guardia di Finanza di Udine, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, dalle 7 di questa mattina hanno avviato una serie di arresti, perquisizioni e sequestri nei confronti di responsabili e sedi del gruppo Sereni Orizzonti, a partire dalla direzione amministrativa di Udine in via Vittorio Veneto, a seguito di un procedimento in materia di spesa socio-sanitaria, ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia.

Al centro delle indagini, appunto, la società fondata nel 1996 dagli imprenditori Massimo Blasoni e Giorgio Zucchini attiva nel settore dell’assistenza per anziani, autosufficienti e non, e nella gestione di comunità terapeutiche - riabilitative per minori e adolescenti, con sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Sereni Orizzonti opera in tutta Italia con 85 fra residenze per anziani e strutture di accoglienza per minori e occupa direttamente quasi 3000 dipendenti. Inoltre, da poco ha esteso la propria attività anche in Germania e Spagna.

L'ipotesi della Guardia di Finanza è quella di truffa aggravata ai danni del Servizio sanitario nazionale. Sono otto, al momento, le persone arrestate, mentre sono in corso sequestri di beni per un valore di 10 milioni di euro.

L’attività di Polizia giudiziaria, comunque, non interferisce nella continuità di assistenza agli ospiti delle strutture.