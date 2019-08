Truffa dei diamanti, due friulane rimborsate

Nelle scorse settimane, il Movimento Difesa del Cittadino Fvg ha consentito ad altre due risparmiatrici friulane di ottenere l'accredito sul proprio conto corrente, rispettivamente per 12.500 euro da Unicredit e 50.250 da MPS. Si tratta di Istituti Bancari coinvolti nella vendita dei cosiddetti “diamanti da investimento” che ha procurato a migliaia di risparmiatori gravi perdite.

L'associazione ritiene opportuno ribadire che gli istituti di credito non possono sottrarsi agli impegni assunti per il ristoro dei risparmiatori truffati. Le Banche devono liquidare tutti i clienti che hanno titoli di possesso pur non avendo disponibilità del bene, perché sequestrato, nonché di surrogare i cittadini coinvolti. Anche Monte dei Paschi di Siena, che fino alla scorsa primavera non aveva mai risposto alle molteplici richieste d'incontro per la conclusione di protocolli di conciliazione, si è attivata per indennizzare in modo adeguato gli aventi diritto.

"Stiamo già tutelando dozzine di risparmiatori friulani", spiega Agostino Atzori, responsabile del settore per il Movimento Difesa del Cittadino Fvg. "Ci costituiremo parte offesa insieme ai nostri associati nel processo penale che si avvierà nei prossimi mesi. Per il momento, l’associazione continua a sollecitare Banco BPM che finora ha proposto rimborsi incongrui, affinchè proceda senza ulteriori indugi a rimborsare migliaia di risparmiatori ingannati dalla tipologia di investimento".

Si tratta di piccoli risparmiatori, famiglie, pensionati, piccoli imprenditori che, fidandosi del bancario di turno, sono stati convinti a investire i propri risparmi, talvolta anche totalmente o comunque in misura rilevante, in diamanti. “Investimenti che venivano ingannevolmente sbandierati come sicuri e addirittura facilmente smobilizzati. I consumatori-risparmiatori devono sapere che hanno diritto anche al risarcimento del danno morale, oltre a quello patrimoniale, essendo vittime inconsapevoli di reato”.

Parliamo di fatti avvenuti tra il 2012 e il 2016, periodo durante il quale due società, la Idb e la Dpi, secondo l’accusa avrebbero venduto, attraverso l’intermediazione di sportelli bancari, diamanti da investimento a un valore ben al di sopra di quello reale. Il risultato è che tanti risparmiatori si ritrovano oggi con dei preziosi che non hanno una quotazione.

Il provvedimento dell’Antitrust, ovvero il fatto che l’investimento fosse proposto da parte del personale bancario e tale circostanza forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società, determinando molti consumatori all’acquisto senza effettuare ulteriori accertamenti, è stata una decisione importantissima, che conferma la fondatezza e la legittimità di tutte le richieste di rimborso sia stragiudiziali, sia di quelle giudiziali fino a questo momento svolte nell’interesse esclusivo dei propri assistiti nei confronti di Bpm, Mps e delle società di vendita Idb e Dpi.