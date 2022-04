Truffa dei diamanti, l'inchiesta prende la strada del Fvg

Centinaia di risparmiatori friulani, ma anche alcuni grandi imprenditori della regione, avevano scelto i diamanti come beni rifugio. E così li avevano acquistati, pagandoli, però, due o tre volte il loro valore di mercato. Oggi il procedimento per la presunta maxi-truffa da quasi mezzo miliardo di euro in tutta Italia ha preso, almeno in parte, la strada per il Friuli Venezia Giulia.

Il gup di Milano Manuela Scudieri ha stabilito che Unicredit e i suoi dipendenti saranno giudicati dal Tribunale di Trieste. Il giudice ha, infatti, accolto l’eccezione d'incompetenza territoriale avanzata dai difensori dell’istituto di credito e rinviato gli atti al capoluogo giuliano.

"Siamo moderatamente soddisfatti - dichiara l'avvocato Giuseppe Iannaccone, uno dei legali di Unicredit - perché questa è un'accusa infondata. Dovremo attendere ancora per avere una sentenza di proscioglimento".