Truffa del Coronavirus, occhio alle chiamate 'sospette'

Come spesso, purtroppo, accade in situazioni di emergenza, in questi giorni, con la diffusione del Coronavirus in Italia, si sta diffondendo una nuova truffa ai danni degli anziani. A segnalare alcuni episodi e a mettere in guardia la popolazione è l’Ordine dei Medici di Udine, con il suo presidente Maurizio Rocco.

Cittadini, specie persone che vivono da sole, hanno ricevuto una telefonata da sedicenti ‘addetti’ che si sarebbero presentati a casa per eseguire test e analisi del sangue per cercare la positività da Covid-19. Una scusa per poter entrare e poter così raggirare le persone.

L'Ordine invita quindi la popolazione a diffidare da questi finti 'tecnici' e nel caso si venga contattati, ad allertare le forze dell'ordine.