Truffa del finto avvocato, anziana derubata

Una 80enne di Osoppo è rimasta vittima, ieri, della cosiddetta truffa del finto avvocato o carabiniere. Una donna l'ha chiamata al telefono dicendo che il nipote era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che, per liberarlo, evitando di farlo finire in cella, era necessario subito pagare una cauzione (che, lo ricordiamo, in Italia non esiste!). Per avvalorare quanto detto, la donna ha poi passato alla pensionata un uomo che si è qualificato come carabiniere.

Entrambi l'hanno avvisata che sarebbero passati di lì a poco nella sua abitazione per ritirare i soldi necessari alla liberazione del nipote. Effettivamente, dopo poco, a casa della pensionata, si è presentata una terza persona che si è fatta consegnare quanto l'80enne aveva in casa: circa 200 euro in contanti e alcuni monili in oro. Solo in un secondo momento, dopo aver contattato il nipote ed essersi quindi accertata che non si trovasse in condizioni di difficoltà, la pensionata ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri che adesso indagano per identificare i tre truffatori.

I militari dell'Arma della Compagnia di Tolmezzo ricordano che è sempre importante chiamare il 112 nel caso di dubbi e che è necessario diffidare sempre di persone che chiedono denaro al telefono.