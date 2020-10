Truffa del finto avvocato, nel mirino un'altra anziana

Colpisce ancora la truffa del 'finto avvocato'. Vittima, nel pomeriggio di ieri, un'anziana di Pradamano.

Sempre la stessa la tecnica: un uomo chiama al telefono dicendo che il figlio della donna è rimasto coinvolto in un incidente stradale e che servono soldi, subito, per evitare che finisca in carcere.

La pensionata ha così consegnato diverse migliaia di euro, tra contanti e beni in oro, a un sedicente avvocato che si è presentato poco dopo alla sua porta. Solo in un secondo momento, la donna ha capito di essere finita nel mirino dei malviventi e si è affidata ai parenti per la denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Palmanova.