Truffa del finto avvocato, un'altra anziana raggirata

Ancora una truffa del finto avvocato e del finto incidente stradale. Questa volta, a finire nel mirino, un'anziana di Artegna che è stata raggiunta al telefono da un truffatore. Quest'ultimo, spaventandola, le ha detto che il figlio era rimasto vittima di un sinistro e che era necessario pagare subito una cospicua somma per liberarlo ed evitare che andasse in prigione.

L'anziana, molto preoccupata, non ha pensato alla truffa e, all'arrivo, nella sua abitazione, del finto avvocato, ha consegnato tutto quello che aveva: contanti per circa 1.300 euro e monili in oro per diverse centinaia di euro.

Solo in un secondo momento, rassicurata circa le buone condizioni del figlio, ha scoperto di essere stata raggirata e ha denunciato il fatto ai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo che adesso indagano per identificare i due malviventi.