Truffa dell'abbraccio, ancora un anziano derubato sulla porta di casa

Un uomo di quasi 90 anni, di Lestizza, è stato preso di mira questa mattina da una malvivente che ha suonato al campanello di casa. L'uomo ha aperto la porta e si è vi sto di fronte una donna. Quest'ultima, con raggiri, inventando le scuse più strampalate, è riuscita ad abbracciarlo, fingendo di essere una sua amica. In realtà voleva solo derubarlo. Ed è quello che ha fatto, sfilandogli con abilità una collana d'oro che portava al collo; lui non si è accorto di nulla. Poi lei si è defilata, facendo perdere le sue tracce in breve tempo.

L'anziano si è reso conto di essere finito nel mirino di una ladra solo in un secondo momento, quando si è accorto di non avere più il monile indosso. A quel punto è scattata la denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Latisana, che adesso indagano per identificare la donna e assicurarla alla giustizia.

Non è l'unico caso, purtroppo, di furti o raggiri, o rapine improprie, a danni di pensionati, negli ultimi giorni. Protagoniste sono sempre giovani donne che si avvicinano a persone anziane, fingendo di chiedere informazioni o di essere vecchie amica di famiglia. Ma i Carabinieri indagano senza sosta.

Di oggi, infatti, la notizia dell'identificazione di una giovane donna, cittadina rumena, di 22 anni, senza fissa dimora in Italia, denunciata dai Carabinieri della Stazione di San Stino di Livenza, della Compagnia di Portogruaro (Venezia). E' ritenuta responsabile, insieme a due complici ancora da identificare, un uomo e una donna, di furto aggravato in concorso, messo a segno con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio.

La giovane, in particolare, sarebbe ritenuta responsabile di almeno cinque episodi delittuosi. Esattamente, avrebbe colpito a Portogruaro ai danni di un uomo di 71 anni, a Bibione ai danni di un uomo di 51 anni, ancora una volta a Portogruaro ai danni di una 90enne e di un uomo di 86 anni e, infine, a Caorle, ai danni di un pensionato di 71 anni.

È importante che ogni persona o auto sospette siano segnalate immediatamente ai militari dell'Arma con una chiamata al 112.