Truffa della banconota che 'sparisce'

Nei giorni scorsi, a Campoformido, i militari dell'Arma della locale Stazione, comandata dal Maresciallo Maggiore Giovanni Sergi, hanno denunciato a piede libero, per l'ipotesi di reato di truffa, due donne, cittadine nomadi, di 63 anni e di 22 anni, entrambe residente in provincia di Udine.

In concorso tra loro, il 18 ottobre, all'interno della piscina Swim, sede della società sportiva dilettantistica Unione Nuoto Friuli, hanno tratto in inganno la segretaria facendosi consegnare 45 euro, come resto, a fronte di una banconota da 50 euro che in realtà non avevano mai consegnato.