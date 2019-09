Truffa delle auto di lusso, 1.329 raggirati in tutta Italia

Si allarga l’operazione ‘Cars Lifting’, condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone e coordinata dalla Procura di Udine, che, dal mese di marzo, ha disposto sequestri in Italia e all'estero per più di 5 milioni di euro e aveva portato a cinque provvedimenti di custodia cautelare.

Sono 20 le persone indagate, per un totale di 35.870.000 euro di ricavi non dichiarati e un'Iva evasa di 7.200.000 euro. Il sodalizio aveva organizzato un articolato sistema di vendita di auto di lusso - come Porsche, Mercedes, Audi e Bmw - attraverso noti siti internet specializzati e grazie alla complicità di alcune agenzie di pratiche automobilistiche, che si rivolgevano agli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri di Treviso, Roma, Latina e Palermo.

Nel raggiro sono finite 1.329 persone in tutta Italia, residenti in 20 regioni e 97 province; 170 hanno presentato querela per i reati di truffa connessi alla compravendita delle autovetture. Il meccanismo si basava sul fatto che l’organizzazione si sottraeva dalle disposizioni anti-evasione che non consentono l’immatricolazione di veicoli comunitari usati (e quindi il rilascio di libretti e targhe) senza l’assolvimento degli obblighi Iva.

La truffa, però, prevedeva anche ‘ritocchi’ al ribasso del chilometraggio (dal 50 al 70 per cento in meno) agendo sul software e sulle centraline elettroniche dei mezzi, che avvenivano in due autofficine compiacenti, a Padova e nel Trevisano. Spesso, una volta incassati caparra o corrispettivi per l’acquisto (anche 30-40mila euro), la macchina non veniva consegnata ma, anzi, si avviava una falsa procedura di vendita a un altro potenziale acquirente. In aggiunta all'evasione fiscale sono stati, quindi, quantificati ulteriori introiti illeciti per 2.150.000 euro per le vendite mai concluse.

Le operazioni commerciali dell'organizzazione criminale avevano una notevole capacità attrattiva, tenuto conto dei prezzi estremamente competitivi offerti, consentiti sia dalla "riduzione" dell'anzianità chilometrica delle auto sia dal seriale "risparmio" del versamento dell'Iva dovuta all'Erario.

Sono stati sequestrati beni per 3.500.000 euro, tra cui 126.000 euro in contanti o saldi di c/c bancari (42.000 euro erano depositati su un conto austriaco); due ville, di cui una con finiture e arredamenti di lusso, piscina e ampio terreno; tre appartamenti; quote di una società proprietaria di una tenuta agricola; 75 auto di grossa cilindrata di marca Porsche, Bmw, Mercedes e Audi, nonché auto storiche americane (Chevrolet) ed europee (Fiat, Mercedes, Citroen); 12 moto (Harley Davidson, Ducati, Vespa, Laverda, Benelli, Suzuki); 21 orologi di lusso (marchi Rolex, Cartier, Gucci, Tudor, Breitling e Audemars Piguet); 13 opere d'arte d'autore (dipinti e sculture); una cantina costituita da 836 bottiglie di distillati e vini di estremo pregio e rarità.

L'autorità giudiziaria ha, inoltre, disposto il sequestro delle carte di circolazione rilasciate a 635 veicoli commercializzati in tutta Italia, immatricolati senza versare l'Iva. Il competente ufficio del Ministero dei Trasporti ha disposto una nuova immatricolazione delle auto. Ulteriori 140 macchine, la cui immatricolazione (sempre irregolare) non era ancora conclusa, sono state sottoposte a ‘vincolo ostativo’, per le quali gli uffici del Dipartimento dei Trasporti hanno poi concluso l'iter, solo dopo aver ricevuto le attestazioni di pagamento dell'Iva (altrimenti non corrisposta) per complessivi 704.679 euro.