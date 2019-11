Truffa l'anziano e fa la spesa con il suo bancomat

I Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di una cittadina rom classe 1993 residente a Udine, ritenuta responsabile di furto aggravato e utilizzo indebito di carta di credito.

Nel periodo compreso tra settembre e ottobre di quest'anno, approfittando della fiducia di un uomo di Tavagnacco, un pensionato classe 1935, si è impossessata più volte del suo bancomat e ha fatto più prelievi per un totale di 4.000 euro. L'hanno scoperta i militari: ora la donna è in carcere. La misura è stata eseguita il 4 novembre in base all'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Udine.