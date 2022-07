Truffa milionaria a Tolmezzo, condannato l'ex marito della bancaria infedele

Truffa milionaria a Tolmezzo: il Tribunale di Udine ha condannato per riciclaggio l’ex marito della bancaria infedele. Ammonta a tre anni e otto mesi di reclusione, oltre alla confisca di beni per 266mila euro, la pena comminata al 62enne di Tolmezzo, ex marito della donna accusata di aver truffato per 2,2 milioni di euro decine di clienti della filiale tolmezzina della Ubi Banco Brescia tra il 2006 e il 2016.

L’ex bancaria, che aveva convinto le vittime a effettuare investimenti per poi intascare i soldi, oltre a prelevare somme dai loro conti correnti, era deceduta nell’ottobre 2021 all’età di 58 anni.

Per lei il processo era terminato, ma è continuato per il marito, nei cui conti correnti erano state versate somme non compatibili con il suo stipendio di dipendente.

Secondo il pm Elisa Calligaris, che aveva chiesto per lui una condanna a cinque anni di carcere, quei soldi sono riconducibili alle attività illecite dell’ex moglie. L’uomo, insegnante originario di Gela in Friuli da 40 anni, si è difeso oggi affermando che era la moglie a gestire la situazione finanziaria familiare, compresi i suoi conti, e che non aveva avuto alcun presentimento delle attività illecite della consorte. Scoprirle era stata era stato uno shock e in seguito ha perduto amici e parenti, compreso suo fratello, anche lui vittima della moglie.

Sono stati invece assolti, come da richiesta del pm, la sorella e il cognato della bancaria. Il caso, infatti, nacque quando la sorella chiese in filiale la smobilitazione di polizze vita e investimenti poi risultati inesistenti.