Truffa, spaccio e banconote false, condannati tre cugini

Erano accusati di traffico di banconote false, spaccio di stupefacenti e truffa alle assicurazioni: tre cugini sono stati condannati a otto anni e sette mesi di reclusione complessivi. E’ la pena comminata dal Tribunale collegiale di Udine, presieduto da Paolo Milocco, ai tre, tutti originari dalla Campania, rispettivamente di 30, 33 e 32 anni.

Il 30enne, già in custodia cautelare in carcere perché condannato in via non definitiva per la rapina a mano armata alla Gioielleria Ronzoni di Udine avvenuta nel 2019, è stato riconosciuto colpevole di aver procurato ad altri banconote false da 100 euro, per un totale compreso tra i 15mila e i 20mila euro, spacciate in Friuli nel 2013. E’ stato condannato a due anni e tre mesi di reclusione.

Altri due anni e sei mesi gli sono stati comminati per aver acquistato a fini di spaccio oltre un chilogrammo di marijuana assieme al 32enne, condannato per lo stesso reato e con la medesima pena.

Infine, il 33enne è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per tre truffe ai danni delle assicurazioni denunciando sinistri automobilistici mai accaduti.