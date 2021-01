Truffe online, diciassette persone denunciate

Diciassette persone sono state denunciate per truffa aggravata nell'ambito di un'indagine dei Carabinieri di Sacile - in collaborazione con i colleghi in servizio alla sezione di polizia giudiziaria della procura della repubblica di Pordenone - per arginare il fenomeno delle truffe sui canali dello “shopping on line”. Sono accusati di essere a vario titolo responsabili, nel periodo tra settembre e dicembre del 2020, di truffa aggravata.



Molti cittadini si affidano a siti on-line per effettuare operazioni di vendita apparentemente convenienti che invece riservano spiacevoli sorprese. In particolare nella cosiddetta truffa del postamat le vittime vengono contattate telefonicamente dai fantomatici compratori che con modi gentili e persuasivi, all’atto di stabilire le modalità di pagamento, convincono i venditori dell’esistenza di un sistema di accreditamento di denaro direttamente presso gli sportelli postamat. Invitano quindi le vittime a recarsi allo sportello, inserire le tessere postamat e digitare codici, così gli importi vengono accreditati direttamente sulle tessere postepay evolution dei truffatori, talvolta per somme di gran lunga superiori agli importi concordati.



Per la truffa del postamat sono stati denunciati un 59enne di Podenzano che ha truffato un 22enne di Caneva per l'acquisto di un letto a castello messo in vendita a 100 euro e costato in realtà 1.497 euro; un 65enne di Crocetta del Montello che ha truffato 2.008 euro ai danni di un 38enne da Sacile per la vendita di una Fiat 500; un 31enne di san Vittore Ocona che ha sottratto 1.498 euro a un 59enne di Sacile per la vendita di una Pegeout 205 al prezzo pattuito di 2.800 euro.Sono state inoltre denunciate ulteriori 14 persone per truffa aggravata perché dopo aver posto in vendita su piattaforme di annunci online vari beni e servizi, si sono resi irreperibili senza recapitare la merce, pur avendo già incassato la somma pattuita.Una 39enne di Orta di Atella e una 35enne di Palmi hanno truffato un 53enne di Sacile per 850 euro per la vendita di un elettrodomestico “bimby”; un 49enne di Telese Terme ha truffato per 369,87 euro una 49enne da Brugnera dopo aver concordato il pagamento per l’iscrizione di una nascente impresa individuale presso la Camera di Commercio.Un 41enne di Piacenza ha incassato 80 euro da un 32enne da Sacile (pn) per la vendita di un telefono cellulare; (8) un 55enne pakistano di Reggio Emilia 700 euro a danno di una società di Sacile rappresentata da un 53enne da Porcia, dopo aver concordato la stipula di un contratto assicurativo a garanzia della cessione di un finanziamento garantito dallo Stato italiano; una 19enne e una 44enne di Taranto che in concorso hanno truffato 350 euro a un 49enne sacilese per la vendita di un iphone.Particolarmente attraenti sul mercato on line risultano le vendite di piscine da giardino fuori terra, contrattazioni che hanno fruttato denaro ai truffatori che mai hanno pero’ recapitato le desiderate fonti di refrigerio o divertimento.I carabinieri della stazione di Sacile hanno denunciato una 73enne di Cirò Marina e una 50enne di Canosa di Puglia che hanno raggirato un 45enne da Sacile per la vendita di una piscina da giardino fuori terra dell’importo di 550 euro; una 35enne di Roma che in due distinti episodi truffava 409 euro a danno di 42enne e 289 euro a un 44 enne sacilese; un 33enne di Florida e un 49enne di Napoli che in concorso truffavano 329 euro a un 56enne da Sacile; un 20enne di Casoria che truffava 700 euro a un 47enne di Brugnera (pn); una 45enne di Aliste che truffava 9.000 euro a un 45enne da Sacile (pn) sempre dopo aver trattato la vendita di una piscina da giardino fuori terra.Come gia’ piu’ volte divulgato e ribadito dall’arma dei carabinieri in occasione degli incontri con la cittadinanza, specie in questo periodo che, a causa della pandemia in atto, vede i cittadini limitati nei movimenti all’esterno con conseguente incremento della navigazione in rete da casa, le truffe sono un rischio frequente che si corre nelle contrattazioni on line. Sono molte le vittime inconsapevoli delle conseguenze dei propri comportamenti quando contrattano in buona fede con sedicenti venditori, rivelatisi poi abili imbroglioni, subendo danni economici anche ingenti. Quindi, chi intende vendere e acquistare oggetti online eviti di concordare sistemi di pagamento sconosciuti o dei quali non è chiaro il sistema di incasso del denaro, ricordando pure che le carte bancomat/postamat sono per definizione carte di debito. Più sicuri risultano, invece, i pagamenti in contrassegno o utilizzando sistemi tipo paypall o carte di credito che in caso di problemi garantiscono risarcimenti.