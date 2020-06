Tuffo in piscina dal terrazzo, grave un ragazzo

Grave incidente domestico, nella zona di Tricesimo, dove un ragazzo minorenne è rimasto gravemente ferito dopo essersi lanciano dal balcone della terrazza della sua abitazione. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 giugno 2020. Il giovane, tuffandosi, è finito contro il bordo della piscina, riportando gravi lesioni.

Immediato l'arrivo dei sanitari che lo hanno trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il giovane è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari anche con una ambulanza.