Turista austriaco colto da malore sul Sentiero Rilke

Con un intervento lampo i soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico assieme ai Vigili del Fuoco hanno soccorso un uomo di nazionalità austriaca sul Sentiero Rilke. E. G. di 88 anni di Graz si è accasciato lungo il sentiero a metà tra Sistiana e Duino. I compagni l'hanno aiutato a sedersi ma l'anziano non riusciva a rialzarsi in piedi.

È stato dunque raggiunto dai soccorritori e caricato sulla barella per essere condotto all'ambulanza del 118. L'intervento si è risolto in un quarto d'ora con cinque tecnici partecipanti.