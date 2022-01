Turista tradito dal navigatore finisce con l'auto sulla pista da sci di Camporosso

Un altro automobilista è finito vittima delle indicazioni errate del navigatore. Questa volta le mappe di Google Maps hanno portato un turista a percorrere ben 1,5 chilometri di pista da sci con la sua Mercedes.



E' successo a Camporosso di Tarvisio, lungo le piste allestite ai piedi della Seggiovia dell'Angelo. Complice anche il buio, il conducente si è così ritrovato in breve tempo completamente impantanato in mezzo alla neve, impossibilitato a proseguire o a tornare indietro, nonostante le catene alle ruote. Oramai bloccato, l'automobilista non ha potuto far altro che chiedere disperatamente aiuto.



"Ho seguito il navigatore, mi sembrava un po' troppo bianca la strada", ha ammesso candidamente il turista a Stefano Mazzolini, consigliere regionale e ristoratore della zona.

Per la rimozione è stato necessario l'intervento di un gatto delle nevi di Promoturismo. Sul posto, a seguire la particolare operazione di traino, anche i carabinieri della stazione di Tarvisio.