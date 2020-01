Turista ungherese precipita dalla seggiovia a Sappada

Incidente in montagna, a Sappada. Un cittadino ungherese di 29 anni è caduto dalla seggiovia Stadio Slalom a Sappada da un'altezza di sei metri. Il giovane avrebbe perso l'equilibrio a causa di una crisi epilettica. Stabilizzato è stato elitrsportato a Treviso dall'elicottero di Belluno per un politrauma alla schiena. La seggiovia è stata evacuata per circa 20 minuti per consentire le operazioni di soccorso. L'allarme è stato dato da un ragazzino all'operatore della seggiovia che poi ha chiamato la squadra della Polizia di Stato.