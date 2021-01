Incendio in un'abitazione di Turriaco, in via Amedeo Venuti, questa mattina, poco dopo le 7. Dopo l'allarme sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Monfalcone.

Le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'autorimessa dove, pare, non fossero posteggiate vetture o mezzi. I pompieri hanno subito messo in sicurezza il garage. Non ci sarebbero persone rimaste intossicate. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri.