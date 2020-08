Tutte le strade riescono col buco

Passeggiando in città o usando la bicicletta è capitato a tutti di rischiare di cadere per una buca sulla strada, per un avvallamento o una sconnessione del marciapiede, per qualche cordolo ceduto o per un dislivello dell’asfalto. Purtroppo quello della manutenzione delle nostre strade è un problema che riguarda tutti, ma che può rappresentare un grave rischio soprattutto per gli anziani. Senza raggiungere le situazioni che si vedono in altre città italiane, anche Udine non è immune da questi intoppi. Lo sanno bene i cittadini, che sono solerti a segnalare buche, cedimenti, dissesti di vie e marciapiedi sull’apposito portale del Comune dedicato al dialogo diretto tra amministrazione e residenti. Da aprile 2019 a oggi sono state in totale più di 800 le segnalazioni pubblicate sul portale. Più della metà – 444 per l’esattezza - riguardano diversi aspetti del decoro cittadino, dallo stato delle strade a quello della segnaletica, dai cantieri infiniti fino ai comportamenti stradali scorretti che possono generare pericolo o intralcio alla circolazione. C’è spazio anche per ciò che riguarda il verde pubblico e lo stato degli edifici, l’illuminazione pubblica o disturbi della quiete e del riposo, ma la parte del leone la fanno le strade, in una situazione non drammatica, ma che necessita della vigilanza costante di tutti.



Rimborsi, iter lento e farraginoso

Una caduta, una ferita o persino una frattura. Sono questi i rischi più comuni che si rischiano a causa del cattivo stato di strade e marciapiedi.Lo abbiamo chiesto a, presidente di

“La prima cosa da fare è raccogliere più documentazione possibile al momento dell’incidente, cioè segnare nomi e telefono di eventuali testimoni e fotografare il punto dell’incidente e i danni riscontrati alla persona ma anche agli oggetti – spiega -. Successivamente si scrive una lettera al comune per chiedere un rimborso, raccontando l’accaduto e allegando le foto. Si valutano il danno economico, che riguarda per lo più gli oggetti, e quello biologico, nel caso qualcuno sia rimasto ferito. Generalmente i comuni dispongono di un’assicurazione specifica per far fronte a queste richieste, ma spesso la questione va per le lunghe e il cittadino che è motivato a procedere con la richiesta si deve rivolgere al giudice di pace”.