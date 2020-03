Tutti al funerale dell'alpino, bloccata la viabilità

La Polizia Locale di San Daniele del Friuli ha dovuto bloccare tre strade, nel pomeriggio, tra Rodeano Basso e Rodeano Alto, a Rive d’Arcano, perché un gran numero di persone voleva raggiungere il cimitero del paese e dare l’ultimo saluto a un cittadino molto amato, per molti anni capogruppo degli alpini.

Viste le disposizioni per il contenimento del Coronavirus, non è possibile né celebrare una messa funebre né creare assembramenti di persone, neanche al camposanto. Così è stato necessario far intervenire la Municipale per il blocco della viabilità, fino alla sepoltura. Presenti solo pochi parenti e due labari degli alpini.

La Polizia Locale ha eseguito per tutta la mattinata dei controlli con i presidi di protezione individuali lungo le strade per il rispetto dei contenuti del decreto per il contenimento del Coronavirus.