Tv e una canna fumaria a fuoco in Friuli

Intervento dei Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli e dei colleghi di Gemona nel primo pomeriggio di oggi, sabato 20 giugno 2020, a Tarcento. A causa di un guasto di natura elettrica, la televisione, posizionata nel salotto di un appartamento, si è incendiata.

Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti immediatamente i pompieri che hanno messo in sicurezza l'alloggio, invaso dal fumo. Non ci sono danni strutturali all'appartamento e nessuna persona è rimasta ferita.

Subito dopo, i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli sono intervenuti a Buja per un incendio di canna fumaria che ha interessato il tetto di un'abitazione. Anche in questo caso, per fortuna, non è stato necessario l'intervento dei sanitari. I pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo e ad arieggiare i locali.