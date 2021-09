Ubriaca al volante, danneggia due auto in sosta in via Coroneo

Questa mattina la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica una cittadina bosniaca del 1974. Alla guida della sua auto, la donna ha impattato contro due mezzi in sosta in via Coroneo. Sul posto si è recata una Volante e la guidatrice è stata sottoposta all’alcoltest, risultato positivo.

Dopo le formalità di rito, è stata deferita alla locale Procura della Repubblica e le è stata ritirata la patente di guida. Il mezzo è stato rimosso da una ditta specializzata.