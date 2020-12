Ubriaca al volante, danneggia le vetture in sosta

Ieri mattina la Volante della Questura di Trieste ha sanzionato per ubriachezza e per non indossare la mascherina un cittadino macedone del 1959. In palese stato di alterazione alcolica, con una bottiglia di birra in mano, l'uomo stava molestando le persone all’esterno di un bar in via Carducci.

Ieri sera, prima di mezzanotte, una cittadina croata classe 1984 è stata denunciata per guida in stato di ebrezza. A bordo di un’auto, la donna è uscita autonomamente di strada in via Revoltella. Non ha riportato ferite. Sul posto una Volante e una pattuglia della Polizia Stradale. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata sottoposta all’alcoltest ed è risultata positiva. Sono rimaste coinvolte e danneggiate altre quattro autovetture in sosta.

La donna è stata anche multata in quanto ha violato la normativa anti-Covid, trovandosi a quell’ora in strada senza giustificato motivo.