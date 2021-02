Ubriaca e senza mascherina, cammina in mezzo alla strada

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale una ragazza del 1998, residente a Muggia, già nota alle forze dell’ordine.

In palese stato di alterazione alcolica e senza mascherina, camminava in mezzo alla strada in largo Barriera, mettendo a rischio la sua incolumità e quella degli automobilisti in transito. Sul posto si è recato personale della Squadra Volante della Questura.

Alla vista degli operatori, la giovane donna ha reagito violentemente, oltraggiando gli operatori. Aggressiva, si è rifiutata più volte di fornire un documento e d'indossare la mascherina. E’ stata denunciata alla locale Procura della Repubblica ed è stata anche sanzionata per aver violato la normativa antipandemica nonchè per ubriachezza.

Questa notte, inoltre, è stato rinvenuto uno scooter in via Moreri; era stato rubato il 31 gennaio. Dopo gli accertamenti di rito, il mezzo, che si presentava in buone condizioni, è stato restituito al legittimo proprietario.