Ubriaca, molesta i clienti dell'attività

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Codroipo sono intervenuti in un esercizio commerciale della cittadina del Medio Friuli dove era stata segnalata una donna che stava infastidendo la clientela.

Giunti sul posto, gli uomini del Luogotenente Luca Cupin hanno identificato una 42enne del posto, con precedenti di polizia, in evidente stato di ebbrezza. Invece di tranquillizzarsi, alla vista delle divise ha opposto viva resistenza ai militari dell'Arma. A quel punto è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che multata per ubriachezza.