Ubriachi, aggrediscono un uomo all'esterno di un locale

Ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato per lesioni in concorso, minacce e resistenza a pubblico ufficiale due cittadini iracheni del 1995, regolarmente soggiornanti in città. In palese stato di alterazione alcolica, verso le 5, i due hanno aggredito un uomo all’esterno di un locale di via Galatti, dando vita a una violenta lite.

Alla vista degli operatori della Volante, giunti sul posto a seguito di alcune telefonate pervenute alla sala operativa della Questura tramite il 112, i due stranieri hanno assunto atteggiamenti e comportamenti violenti. Una volta identificati e ricostruito l’episodio, accompagnati in Ufficio, dopo le formalità di rito, i due sono stati arrestati e posti ai domiciliari.