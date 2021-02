Ubriachi al volante, quattro denunce in quattro giorni

Con l’aumento degli spostamenti sul territorio, s’intensificano anche i controlli su strada dei Carabinieri della Compagnia di Sacile che hanno portato a quattro denunce in quattro giorni per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 55enne di Sacile che, nel tardo pomeriggio di sabato, lungo la ciclabile di via San Michele, a bordo della propria bici si è scontrato con un’altra due ruote; l’uomo è rovinato a terra, procurandosi lesioni a una spalla, mentre l’altro ciclista, un 35enne rumeno, rimasto in sella, non ha riportato lesioni. All’arrivo dei carabinieri i due si sono incolpati reciprocamente di aver invaso l’altra corsia di marcia. Entrambi sono stati sottoposti alle prove con l’etilometro, che hanno dati esito positivo per il 55enne, attestando un valore di alcolemia pari a 0,97 g/l. Oltre alla frattura della clavicola (prognosi di 21 giorni) nei confronti del ciclista è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

I carabinieri della stazione di Aviano domenica, poco dopo mezzanotte, hanno fermato per un controllo l’auto condotta da un 33enne militare della base Usaf che manifestava chiari sintomi da abuso di sostanze alcoliche. Assistito da interprete è stato sottoposto a esame con precursore, quindi con etilometro che riscontravano un tasso alcolemico pari a 1,49 gr/l. Ritirate entrambe le patenti di guida nella sua disponibilità (una rilasciata dallo Stato del Maryland, l’altra dalle autorità militari Nato in Italia), mentre la vettura è stata affidata a una persona risultata idonea alla guida.

Denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche anche un altro militare Usaf, un 23enne coinvolto in un incidente; era al volante con valori di alcolemia pari a 2,22 g/l quando, nella serata di domenica, ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro un palo della luce, riportando ingenti danni. Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere come la targa del veicolo apparteneva in realtà a un’altra auto, già radiata per esportazione, mentre il mezzo non era assicurato. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, al giovane statunitense sono state contestate sanzioni per oltre 3.400 euro (circolazione con targa non propria, circolazione con veicolo non immatricolato e sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria, velocità non commisurata alle condizioni della strada).

Ieri, infine, i carabinieri di Fontanafredda intorno alle 18.30, durante controllo in via Leopardi, hanno intimato l’alt a un’auto condotta da un 61enne della zona, che zigzagava vistosamente sul rettilineo. Il conducente e proprietario del veicolo si presentava in evidente stato di ebbrezza; invitato a sottoporsi al test si è rifiutato. Il veicolo è stato sequestrato e affidato in custodia a un’impresa di recupero e soccorso stradale. Patente di guida immediatamente ritirata e denuncia alla Procura della Repubblica di Pordenone.