Ubriachi al volante, saltano tre patenti

I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Sacile, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un militare 22enne in forza alla base Usaf di Aviano. Lo scorso 31 luglio alle 4.45, la sua Bmw era uscita di strada a Roveredo in Piano, all'altezza della rotonda tra via Pionieri dell’aria e via Risorgimento. All’arrivo dei militari il giovane era già stato trasportato all’ospedale per lesioni che lo hanno costrettp a 10 giorni di prognosi.

In seguito agli accertamenti tossicologici, si è attestato che il conducente aveva un valore pari a 2,37 g/l. Successivamente è scattato il ritiro della patente di guida. Distrutto il veicolo, poi rimosso da un autosoccorso autorizzato.

Altre due denunce per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche sono scattate negli ultimi giorni nella Destra Tagliamento. A Polcenigo i Carabinieri hanno ritirato la patente a un 70enne del luogo dopo averlo visto condurre la sua Ape Piaggio con valori doppi rispetto ai termini di legge.

Medesima sanzione per un 30enne di San Quirino beccato guidare la propria Audi A3, il 1 ottobre alle 3.55, sempre a Roveredo in Piano in via pionieri dell’aria, con valori di alcolemia pari a g/l 2,0.