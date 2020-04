I Carabinieri della Stazione di via Hermet, a Trieste, hanno arrestato due cittadini kosovari nella serata di ieri. I militari dell'Arma sono intervenuti dopo alcune segnalazioni giunte dai residenti.

I due stranieri stavano danneggiando diverse auto in sosta in via San Giovanni Bosco. Erano in stato di alterazione per l'eccessiva assunzione di bevande alcoliche. Alla vista delle divise hanno opposto resistenza e sono stati arrestati.