Ubriachi e senza Green Pass creano disturbo nel locale

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste è intervenuta nei pressi di una trattoria in via Giulia dove due uomini, in palese stato di alterazione alcolica e senza certificazioni anti-Covid, hanno creato disagi.

Si tratta di un triestino classe 1975 e di un rumeno classe 1985 che hanno opposto resistenza agli operatori della Volante, intervenuti dopo la segnalazione di un altro avventore alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico d’Emergenza 112. A fatica sono stati 'placati', ma il triestino si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

I due sono stati multati per ubriachezza e per aver violato la normativa antipandemica e, dopo le formalità di rito, deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.