Ubriachi in città, scattano due ordini di allontanamento

Anche nel corso di questa settimana la Polizia di Stato di Pordenone ha disposto l’intensificazione dell’attività di prevenzione e sicurezza sul territorio. Nelle giornate di giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 agosto sono stati effettuati servizi straordinari, con l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova e di ulteriori equipaggi della Questura di Pordenone.

Complessivamente, in città e in diversi comuni del Friuli Occidentale sono state controllate 126 persone, 45 veicoli e quattro esercizi pubblici.

Gli agenti hanno comminato due ordini di allontanamento nei confronti di due cittadini pakistani, identificati in piazza Costantini e sanzionati ache per ubriachezza; notificato anche un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di San Vito al Tagliamento per un anno, disposto dal Questore di Pordenone nei confronti di un 42enne, cittadino italiano.