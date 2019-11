Ubriachi, minacciano gli avventori con bastone e un coltello

Nella serata di ieri, a Udine, in piazzale Carnia, sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine, chiamati dal titolare di un bar dove due avventori, ubriachi, disturbavano la clientela, all'esterno del locale pubblico. Giunti sul posto, i due hanno cercato di allontanarsi. Uno ha lanciato un bastone lungo circa un metro sotto una macchina, nel tentativo di nasconderlo. Il bastone è stato recuperato e posto sotto sequestro.

L'uomo è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico con una lama lunga 20 centimetri, anche questo poi sequestrato dai militari dell'Arma. I due, cittadini albanesi residenti a Udine, di 31 e 37 anni, sono stati sanzionati per ubriachezza.

È scattata per uno di loro anche la denuncia per minaccia, poiché con il bastone uno dei due aveva minacciato il titolare del bar, ed è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere.