Ubriachi, molestano gli avventori e aggrediscono i carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, a Udine, i Carabinieri della Stazione di Udine Est hanno arrestato una donna di 49 anni e un uomo di 47 anni, conviventi, entrambi residenti nel capoluogo friulano, con precedenti di polizia. La coppia era stata segnalata all'osteria "Al Caminetto", in via Laipacco, a Udine, in condizione alterata per l'assunzione eccessiva di bevande alcoliche.

I due hanno cominciato a molestare la titolare e gli avventori. I militari dell'Arma hanno cercato di riportare la situazione alla calma. Ma la coppia, invece di tranquillizzarsi, si è scagliata anche contro di loro, colpendoli con calci pugni e graffi.

Un militare ha riportato lesioni, seppure lievi. A quel punto sono stati arrestati e condotti rispettivamente nelle case circondariali di Trieste e di Udine, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Devono rispondere di violenza, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di rifiuto di fornire le proprie generalità.