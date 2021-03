Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato amministrativamente per ubriachezza tre triestini. Due in via Baiamonti e uno in piazza Venezia. Arrecavano noia e molestavano i passanti all’esterno di due bar, regolarmente chiusi in ottemperanza alla normativa antipandemica.

I titolari dei due esercizi commerciali hanno informato la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si sono recate due Volanti, che li hanno identificati e sanzionati.