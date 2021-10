Ubriachi, molestano personale e avventori al bar

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino rumeno del 1989. In palese stato di alterazione alcolica, ha arrecato danni in un locale di via Muratti. E’ giunta alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112 la segnalazione di una persona molesta e sul posto si è recata una Volante. L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza agli operatori.

Accompagnato in Ufficio, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica anche per molestie.

Denunciato sempre per molestie un altro cittadino rumeno del 1990. In palese stato di alterazione alcolica, ieri pomeriggio ha molestato il personale e gli avventori di un bar in piazza Garibaldi.