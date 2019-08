Ubriaco accende lo stereo a tutto volume nel cuore della notte: denunciato

Domenica notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per disturbo del riposo delle persone e interruzione di servizio pubblico un uomo del 1971 e residente in città.

In palese stato di alterazione alcolica, l’uomo stava ascoltando nottetempo musica ad alto volume con le finestre del proprio appartamento in via Crociferi, disturbando il vicinato. Sono giunte varie segnalazioni e si è recato sul posto personale della Squadra Volante della Questura.

A nulla sono valsi in tentativi di farsi aprire la porta sia bussandola sia usando il campanello e, temendo il peggio, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Entrati in casa, l’uomo è stato trovato in silenzio. E’ stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato denunciato.