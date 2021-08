Ubriaco, aggredisce gli agenti

La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per oltraggio a pubblico ufficiale un torinese del 2001. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente), il giovane non ha voluto dare i suoi estremi e ha oltraggiato gli operatori di una Volante intervenuti in via della Pescheria a seguito di una segnalazione - giunta alla sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112 – relativa al danneggiamento del portone di uno stabile da parte di un gruppo di giovani.

Infastidito per la presenza degli operatori, il torinese ha mantenuto un comportamento ostile e oltraggioso. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.