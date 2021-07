Ubriaco, aggredisce i Carabinieri

Ha aggredito e ha offeso i Carabinieri che erano intervenuti, nella zona dell'autostazione, a Latisana, dopo una segnalazione giunta al 112, durante la notte, da alcuni cittadini del posto. In evidente stato di ubriachezza, alla vista dei militari, non si è calmato e ha aggredito uno di loro, che ha riportato alcune lesioni, seppur lievi. A quel punto sono scattate le manette.

A finire in arresto, per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, un cittadino ghanese di 19 anni. Questa mattina il processo per direttissima. Il giovane straniero è stato condannato a otto mesi di reclusione, pena sospesa. Hanno operato i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Latisana, supportati dai colleghi della Stazione della stessa cittadina della Bassa Friulana.