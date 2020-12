Ubriaco, aggredisce i passanti

Ieri sera, verso le 23, la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per violenza privata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino senegalese del 1997. In palese stato di alterazione alcolica, ha aggredito un passante e ne ha molestati altri in via XX Ottobre e in piazza Sant’Antonio. Le Volanti intervenute lo hanno individuato in piazza Ponterosso. Ha oltraggiato gli operatori, opponendo resistenza.

Identificato, dopo i riscontri del caso, l’uomo è stato deferito alla locale Procura della Repubblica ed è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Ieri mattina una persona ha notato un uomo dormire all’interno di uno studio professionale in fase di ristrutturazione in via Carli. Si è appurato che nottetempo vi si era introdotto forzando la porta con un piede di porco. E’ stato segnalato il fatto alla sala operativa della Questura che ha inviato sul posto una Volante.

Una volta identificato e ricostruito l’episodio, l’uomo, uno slovacco del 1984, senza fissa dimora, è stato denunciato per tentato furto aggravato e occupazione di edificio.

Infine, la Volante ha restituito al legittimo proprietario una bicicletta elettrica che gli era stata rubata qualche giorno fa. L’ha notata transitando ieri pomeriggio in via D’Alviano.