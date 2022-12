Ubriaco, aggredisce un barista e gli agenti

Nella notte del 16 dicembre, la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato in via Economo un cittadino italiano di 38 anni, residente in Puglia, per i reati di lesioni, danneggiamento, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

L’equipaggio della Volante aveva risposto a una richiesta di soccorso del dipendente di un locale, ferito al volto con un coccio di bottiglia da uno sconosciuto, entrato ubriaco nel bar e che era stato invitato per questo a uscire. Dopo l'aggressione l'uomo si era dato alla fuga.

Dopo aver attivato le cure del caso per il barista, gli agenti si sono messi subito sulle tracce dell’aggressore e, percorrendo la via, hanno trovato a terra tracce ematiche, lasciate dall'uomo ancora sporco del sangue dell’aggredito. Hanno trovato anche diversi ciclomotori gettati a terra e danneggiati.

Le tracce hanno portato gli operatori fino a un portone di via Economo la cui serratura risultava forzata; il 38enne si era nascosto nel vano scale dell’ultimo piano e brandiva ancora un collo di bottiglia in mano. L'equipaggio della Volante è stato costretto a bloccarlo e a disarmarlo nonostante la sua resistenza.

Il dipendente del locale è stato medicato all’ospedale di Cattinara con un intervento di sutura per la ferita rimediata al volto. Il responsabile dell’aggressione è stato, invece, accompagnato nella locale Casa Circondariale in stato di arresto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il fermo, su richiesta del Pm Pietro Montrone, è stato convalidato dal Gip, che ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari.