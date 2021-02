Ubriaco al volante, finisce fuori strada

Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e si scopre che era ubriaco. È successo alle 20 di ieri, a Maniago. Un uomo del posto, di 68 anni, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dagli agenti della Polizia locale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, intervenuti a seguito dell'incidente, per rilievi e accertamenti. Il pensionato non è rimasto ferito.

Sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo con un tasso di 2,12 grammi litro. Per lui sono scattati il ritiro della patente, il sequestro del veicolo e la denuncia a piede libero.