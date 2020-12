Ubriaco al volante, fugge all'alt dei carabinieri

Domenica sera, un 46enne residente nell’altipiano della provincia di Trieste, dopo aver esagerato con l’alcol, ha deciso di mettersi alla guida della propria auto. Quella vettura dall’andamento incerto ha subito attirato l’attenzione della pattuglia dei Carabinieri di Prosecco, che stava effettuando un posto di controllo lungo la strada provinciale 35.

Il veicolo ha inizialmente rallentato, ma quando il militare ha intimato l’alt con la paletta, l'uomo al volante è riuscito a schivarlo, accelerando.

E' iniziato così un inseguimento tra le strette vie dei borghi dell’altopiano.

Alla fine i carabinieri sono riusciti a stringerlo in una stradina secondaria, dove l’uomo ha inutilmente cercato di far perdere le proprie tracce.

I Carabinieri di Prosecco lo hanno fermanto, constatando con il supporto dei colleghi di Aurisina che si era messo al volante in stato di alterazione alcolica.

L’etilometro ha stabilito che aveva un tasso alcolico di 2,50 e 2,85 g/l, cioè oltre 5 volte il consentito dalla legge.

All’uomo è stata immediatamente ritirata la patente ed è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, per non essersi fermato all’alt intimatogli dai Carabinieri di Prosecco, oltre che per guida in stato di ebbrezza.