Ubriaco al volante, inveisce contro i Carabinieri

La scorsa notte a Majano, lungo la strada provinciale 127, i Carabinieri hanno fermato una vettura per un normale controllo; al volante un uomo di 49 anni, residente in provincia di Udine. E' stato sottoposto all'alcoltest, che ha fatto risultare un valore alcolimetrico di 1,50 grammi / litro.

L'uomo, in stato di ebbrezza, improvvisamente ha dato in escandescenze, minacciando e ingiuriando senza motivo i militari. E' stato denunciato, quindi, non solo per guida in stato di ebbrezza ma anche per oltraggio a pubblico ufficiale.