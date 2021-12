Ubriaco al volante, non aveva mai conseguito la patente

Denunciato la scorsa notte per guida in stato di alterazione alcolica e per oltraggio a pubblico ufficiale un triestino del 1997. E’ stato fermato da una Volante in via del Teatro Romano ed è stato sorpreso alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente e in palese stato di alterazione alcolica, come confermato dal test alcolimetrico. Ha anche oltraggiato pesantemente gli operatori.

La vettura, il cui proprietario si trovava al fianco del guidatore, è stata sottoposta a fermo amministrativo e il libretto di circolazione è stato ritirato.

Ieri sera è stato denunciato anche un cittadino israeliano del 1970 per aver esibito una ricetta contraffatta al personale di una farmacia di via Settefontane.