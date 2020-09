Ubriaco al volante, scatta il ritiro della patente e il sequestro dell'auto

E' stata l'andatura eccessivamente lenta con cui l'auto stava percorrendo la provinciale che da Opicina conduce a Monrupino, strada da percorrere con estrema prudenza dato il possibile improvviso attraversamento della carreggiata da parte di caprioli e altri animali selvatici.

I Carabinieri della Stazione di Villa Opicina, però, hanno notato che il conducente per ben due volte ha spento il motore a due incroci consecutivi per poi riavviare e ripartire. I militari hanno pensato che l’auto potesse essere in avaria e quindi di controllarla. Il conducente, un 57enne di Monrupino, in regola con i documenti di circolazione, però, emanava un forte odore di alcol, l’eloquio non era dei più fluenti e le parole si accavallano. Alla richiesta dei carabinieri di sottoporsi all’alcoltest, reiterata più volte, l’uomo ha opposto un netto rifiuto, facendo scattare il ritiro automatico della

patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca, nonché la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il rifiuto costituisce, infatti, un comportamento già di per sé giuridicamente rilevante e perseguibile a termini di legge.