Ubriaco al volante, scatta la denuncia

Questa notte la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un cittadino kosovaro del 1997. Una Volante della Questura di Trieste impegnata nel controllo del territorio ha notato un’auto transitare in piazza Venezia con a bordo cinque persone. Fermato il mezzo, gli operatori hanno identificato gli occupanti (quattro uomini kosovari e una cittadina ucraina) e hanno sottoposto il conducente all’alcoltest. E’ risultato positivo e l’uomo è stato denunciato.

Ieri mattina, infine, una Volante ha fermato e identificato in via Giulia una cittadina marocchina del 1994. A suo carico un foglio di via obbligatorio dal comune di Trieste che le era stato notificato qualche giorno fa. Vista la sua inottemperanza è stata denunciata.