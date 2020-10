Ubriaco, dà in escandescenza al bar

Far west in un bar di San Daniele. Un uomo di 42 anni, della zona, in preda ai fumi dell'alcol, ha iniziato a infastidire i clienti del locale. Il gestore, temendo che la situazione potesse degenerare, ha chiamato il Nue 112.

Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri della Stazione di Majano. Alla vista delle divise, l'uomo, invece di calmarsi, ha dato in escandescenza e ha minacciato e oltraggiato i militari. Riportato alla ragione, è stato denunciato a piede libero. Sarà sanzionato anche perché non indossava la mascherina.